Ставшие неразлучными Трамп и Маск начали бесить сотрудников будущего президента

Politico: Дональд Трамп и Илон Маск «не могут насытиться друг другом»

Команда избранного президента США Дональда Трампа в частном порядке жалуется на то, что в его резиденции в Мар-а-Лаго не так давно появился новый гость — Илон Маск, и они проводят вместе столько времени, что будто «не могут насытиться друг другом». Об этом со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщает Politico.

«В течение последних двух недель будущий президент и самый богатый человек в мире оставались, казалось бы, неразлучными: Маск присутствовал на телефонных разговорах с мировыми лидерами, присоединялся к Трампу и членам его семьи за обедами и всегда присутствовал при составлении избранным президентом плана действий своей второй администрации», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники Трампа опасаются, что Маск пытается оказать на него влияние ради собственных финансовых и политических интересов, при этом сами обозреватели отмечают, что Трамп явно демонстрирует то, что влияние его нового друга «простирается лишь до определенного предела» и не выходит за рамки того, что сам Трамп наметил в своей будущей программе президентства.

Несмотря на это в окружении Трампа есть и те, кто искренне уверен во взаимном и чистом интересе в их общении друг с другом. «Это настоящая дружба, и они отлично проводят время», — рассказал Politico один из сотрудников команды будущего президента.

Ранее Трамп объявил, что Маск совместно с Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE). Им предстоит проложить путь для демонтажа правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Название департамента является отсылкой к криптовалюте, сторонником которой является Маск.