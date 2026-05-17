Дом чемпиона US Open ограбили

Дом аргентинского чемпиона US Open Хуана Мартина Дель Потро ограбили. Об этом сообщает TyC Sports.

В ночь на 15 мая неизвестные разбили окно дома 37-летнего спортсмена и проникли туда, когда его не было дома. Преступники похитили кубки, медали и другие вещи теннисиста. Следствие полагает, что злоумышленники заранее знали схему дома и распорядок дня его обитателей.

Дель Потро прекратил свои выступления в 2022 году из-за серии травм. Аргентинский теннисист является победителем Открытого чемпионата США (2009), серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым медалистом Игр-2012 в Лондоне. Также он выиграл 22 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде.

Ранее белоруска Арина Соболенко пригрозила бойкотом турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). «Когда видишь цифры и долю, которую получают игроки, понимаешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я заслуживаю большей доли от призовых. Мы можем объявить бойкот, поскольку это единственный способ отстоять наши права», — заявила Соболенко.