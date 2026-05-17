Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:50, 17 мая 2026Спорт

Дом чемпиона US Open ограбили

Дом аргентинского чемпиона US Open Дель Потро ограбили
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images

Дом аргентинского чемпиона US Open Хуана Мартина Дель Потро ограбили. Об этом сообщает TyC Sports.

В ночь на 15 мая неизвестные разбили окно дома 37-летнего спортсмена и проникли туда, когда его не было дома. Преступники похитили кубки, медали и другие вещи теннисиста. Следствие полагает, что злоумышленники заранее знали схему дома и распорядок дня его обитателей.

Дель Потро прекратил свои выступления в 2022 году из-за серии травм. Аргентинский теннисист является победителем Открытого чемпионата США (2009), серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым медалистом Игр-2012 в Лондоне. Также он выиграл 22 турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде.

Ранее белоруска Арина Соболенко пригрозила бойкотом турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). «Когда видишь цифры и долю, которую получают игроки, понимаешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я заслуживаю большей доли от призовых. Мы можем объявить бойкот, поскольку это единственный способ отстоять наши права», — заявила Соболенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

    В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти

    Российский предприниматель захватил трон в Эрмитаже, зачитал монолог и достал ножи

    «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

    Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

    Российский турист поругался с турком и был арестован

    Во Франции допустили выдачу ордера на арест Маска

    Последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей

    Дом чемпиона US Open ограбили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok