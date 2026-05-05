Лучшая теннисистка мира пригрозила бойкотом турниров WTA

Первая ракетка мира Арина Соболенко пригрозила бойкотом

Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко пригрозила бойкотом турниров WTA. Об этом сообщает NU.nl.

Свои намерения белорусская спортсменка объяснила недостаточным размером призовых для игроков. Помимо нее, недовольство премиальными на грядущем Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) выразили итальянец Янник Синнер и американка Коко Гауфф.

«Когда видишь цифры и долю, которую получают игроки, понимаешь, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я заслуживаю большей доли от призовых. Мы можем объявить бойкот, поскольку это единственный способ отстоять наши права», — заявила Соболенко.

Ранее белоруска показала помолвочное кольцо, которое ей подарил кипрский бизнесмен Георгиос Франгулис. Его ориентировочная стоимость составляет 231 миллион рублей.