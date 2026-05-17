16:44, 17 мая 2026

Известный продюсер оценил победителя «Евровидения»

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Победа болгарской певицы Dara (настоящее имя Дарина Йотова) в музыкальном конкурсе «Евровидение» вполне заслужена. Таким мнением поделился с ТАСС известный продюсер Иосиф Пригожин, назвавший исполненную ею композицию хитом.

«Победа болгаров определенно заслуженная, так же как и второе место Израиля. Это хитовые песни. И если мы говорим про музыкальный конкурс, то для меня эти первые два места объективны», — оценил исполнителей Пригожин.

Он добавил, что в последнее время не следит за конкурсом, поскольку его уровень упал в его глазах. Однако отдельные выступления попадаются ему в интернете. Тем не менее Пригожин остался удовлетворен победой музыки над политикой.

«Но и политика в юбилейном конкурсе присутствовала, потому что пять стран вовсе отказались от участия в связи с допуском представителя Израиля. И, конечно, я не могу понять, как люди, претендующие на следование заветам демократии, позволили себе переступить черту, связанную с запретом на участие в конкурсе в отношении артистов из России», — сказал Пригожин.

Dara исполнила на «Евровидении» композицию Bangaranga. 27-летняя певица начала музыкальную карьеру в 2015 году, выпустив с тех пор два альбома и более 30 синглов.

