Пухов: Беспилотник ВСУ ударил по корпусу детского сада в Энергодаре

Украинский беспилотник ударил по зданию детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил глава города в Запорожской области Максим Пухов.

«Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада №10 (бывший детский сад №16) по улице Комсомольской. Повреждены окна, на территории сада — обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара. Слава Богу, никто не пострадал. В данный момент корпус сада не задействован в учебном процессе», — сообщил Пухов.

В Московской области силы противовоздушной обороны с трех часов утра 17 мая отражали массированную атаку БПЛА. Помимо жилых домов, украинские военные атаковали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. В результате атаки дронов пострадали четверо граждан Индии.