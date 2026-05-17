Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 17 мая 2026Россия

Украинский беспилотник ударил по детскому саду

Пухов: Беспилотник ВСУ ударил по корпусу детского сада в Энергодаре
Вячеслав Агапов

Фото: Telegram-канал «Пухов LIVE»

Украинский беспилотник ударил по зданию детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил глава города в Запорожской области Максим Пухов.

Корпус детского сада поразил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада №10 (бывший детский сад №16) по улице Комсомольской. Повреждены окна, на территории сада — обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара. Слава Богу, никто не пострадал. В данный момент корпус сада не задействован в учебном процессе», — сообщил Пухов.

В Московской области силы противовоздушной обороны с трех часов утра 17 мая отражали массированную атаку БПЛА. Помимо жилых домов, украинские военные атаковали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. В результате атаки дронов пострадали четверо граждан Индии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

    В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти

    Российский предприниматель захватил трон в Эрмитаже, зачитал монолог и достал ножи

    «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

    Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

    Российский турист поругался с турком и был арестован

    Во Франции допустили выдачу ордера на арест Маска

    Последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей

    Дом чемпиона US Open ограбили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok