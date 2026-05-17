Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 17 мая 2026Россия

Испытания российского «Сармата» назвали сигналом для Запада

Азаров: Испытания Россией комплекса «Сармат» должны стать сигналом для Запада
Вячеслав Агапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Испытания российского комплекса «Сармат» должны стать сигналом для Запада. Об этом заявил экс-премьер Украины Азаров, его слова приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин назвал испытание стратегического ракетного комплекса «Сармат» большим событием. Российский лидер добавил, что суммарная мощность боезаряда более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель лучшего западного аналога «Сармата». При этом российская разработка преодолевает не только существующие, но и перспективные системы противоракетной обороны.

«Последние испытания "Сармата", "Буревестника" и "Посейдона" — это сигнал очень серьезный, который означает: "Ребята, играться не надо". Такие сигналы должны стать систематическими. В этом случае можно надеяться, что Запад в конце концов одумается», — сообщил Азаров.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) назвал стратегический ракетный комплекс «Сармат» в разы превосходящим зарубежные аналоги. Рекордная дальность системы связана с использованием гиперзвукового блока «Авангард». По данным MWM, такая разработка вызывает серьезное беспокойство у стран Запада, поскольку они пока уступают России и Китаю в практическом внедрении подобных технологий из-за трудностей с разработкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

    В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти

    Российский предприниматель захватил трон в Эрмитаже, зачитал монолог и достал ножи

    «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

    Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

    Российский турист поругался с турком и был арестован

    Во Франции допустили выдачу ордера на арест Маска

    Последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей

    Дом чемпиона US Open ограбили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok