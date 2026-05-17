Испытания российского «Сармата» назвали сигналом для Запада

Азаров: Испытания Россией комплекса «Сармат» должны стать сигналом для Запада

Испытания российского комплекса «Сармат» должны стать сигналом для Запада. Об этом заявил экс-премьер Украины Азаров, его слова приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин назвал испытание стратегического ракетного комплекса «Сармат» большим событием. Российский лидер добавил, что суммарная мощность боезаряда более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель лучшего западного аналога «Сармата». При этом российская разработка преодолевает не только существующие, но и перспективные системы противоракетной обороны.

«Последние испытания "Сармата", "Буревестника" и "Посейдона" — это сигнал очень серьезный, который означает: "Ребята, играться не надо". Такие сигналы должны стать систематическими. В этом случае можно надеяться, что Запад в конце концов одумается», — сообщил Азаров.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) назвал стратегический ракетный комплекс «Сармат» в разы превосходящим зарубежные аналоги. Рекордная дальность системы связана с использованием гиперзвукового блока «Авангард». По данным MWM, такая разработка вызывает серьезное беспокойство у стран Запада, поскольку они пока уступают России и Китаю в практическом внедрении подобных технологий из-за трудностей с разработкой.