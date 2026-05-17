В Узбекистан попытались ввезти сотни килограммов гашиша внутри экскаватора

15:30, 17 мая 2026

В Узбекистан пытались ввезти 596 килограммов наркотиков внутри экскаватора
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал ХAVFSIZLIK

В Узбекистан пытались ввезти сотни килограммов наркотиков из Афганистана. Как уточняется в Telegram-канале Службы государственной безопасности страны, это произошло на таможенном посту «Термез-авто» в Сурхандарьинской области.

«Был досмотрен грузовой автомобиль марки Mercedes под управлением гражданина Афганистана. В прицепе перевозился экскаватор марки Doosan. При сканировании с помощью инспекционно-досмотрового комплекса в подъемной части экскаватора были обнаружены подозрительные предметы, не предусмотренные конструкцией», — сообщили в ведомстве.

После этого таможенники осмотрели полости «стрелы» экскаватора с помощью эндоскопа. Внутри они нашли 593 килограмма гашиша и 3 килограмма опия. Теперь местные спецслужбы ищут тех, кто причастен к попытке контрабанды.

Ранее Верховный суд России внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков. В частности, предлагается исключить нижние пределы санкций.

