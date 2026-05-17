Раскрыты подробности расследования против Дурова во Франции

Расследование против сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции продолжается.

Подробности были раскрыты представителем правоохранительного ведомства страны в эфире европейского радио RTL. «Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу», — сообщил прокурор Парижа Лор Беко.

При этом Беко не озвучила сроки начала рассмотрения дела в суде.

Ранее Дуров заявил о панике в правительстве Франции. По его словам, французские власти занимаются незаконным сбором персональных данных, нарушают секретность электронных коммуникаций и обрабатывают персональную информацию без должной защиты.