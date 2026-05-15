Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Верховный суд предложил внести поправки в статью 228 Уголовного кодекса. «Анализ судебной практики позволяет сделать вывод об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков», — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что принятие законопроекта повысит эффективность государственной антинаркотической политики.

В настоящее время за незаконные приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, в особо крупном размере — от 10 до 15 лет. Законопроект предлагает сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет соответственно. Кроме того, предлагается исключить нижние пределы санкций.

Ранее сообщалось, что правительство России заявило о готовности поддержать законопроект по смягчению наказания за незаконный оборот наркотиков.

