Готовиться к рождению ребенка россиянам придется по-новому

«Ъ»: Минздрав утвердил новые правила подготовки россиян к рождению ребенка

Будущим родителям в России придется готовиться к рождению ребенка по новым правилам. Минздрав утвердил для медицинских организаций свежие рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке» для матерей и отцов, пишет «Коммерсантъ».

Документ систематизирует работу школ для будущих родителей и создает единые стандарты психологической подготовки семей к появлению на свет ребенка. Программа предусматривает пять занятий с акушерами, педиатрами и психологами — продолжительность каждого будет достигать 60 минут. По одному часу будут проводить в первом и втором триместрах, а еще три — в третьем. Все уроки можно будет посетить по ОМС.

Главным нововведением будет вовлечение в процесс будущих отцов. Россиян будут учить уходу за младенцем и как поддержать жену в процессе родов. Эксперты отмечают, что подготовленные пациентки спокойнее себя ведут, реже принимают эмоциональные решения и лучше взаимодействуют с персоналом в процессе родов.

