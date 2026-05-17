Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:55, 17 мая 2026Экономика

Москвичам раскрыли продолжительность аномальной жары

Синоптик Тишковец: Аномальная жара продержится в Москве до 22 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Аномальная жара до плюс 31 градуса продержится в Москве до пятницы, 22 мая. Такую продолжительность необычно высоких для весны температур назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В понедельник, 18 мая, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до плюс 30 градусов. «Во вторник в столичном регионе также ожидается засушливый и знойный денек, а столбики термометров будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, что близко к рекорду дня 1979 года, когда 19-го мая было плюс 30,2 градуса», — рассказал сииноптик.

Тишковец подчеркнул, что вся рабочая неделя будет аномально жаркой. По ночам столбики термометров не опустятся ниже отметки в плюс 15 градусов, а днем будут подниматься до плюс 31 градуса. Однако в среду, четверг и пятницу местами возможны дожди с грозами, предупредил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал жителям Москвы рекордную жару. Она обрушится на столицу в понедельник, 18 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили более 130 беспилотников по Московскому региону. Дроны упали на жилые дома, несколько человек погибли под завалами

    В России обнаружили самый аварийно-безопасный тип транспорта

    Москвичам раскрыли продолжительность аномальной жары

    Гол российского форварда не помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

    Стало известно о массированной атаке беспилотников на российский регион

    Атака БПЛА на Москву стала самой массовой в 2026 году

    Иран назвал план по урегулированию конфликта с США красной линией

    Стало известно о новых результатах поисков пропавшей семьи Усольцевых

    Мощный взрыв прогремел в Израиле

    В США захотели ускорить строительство атомных подлодок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok