Москвичам раскрыли продолжительность аномальной жары

Синоптик Тишковец: Аномальная жара продержится в Москве до 22 мая

Аномальная жара до плюс 31 градуса продержится в Москве до пятницы, 22 мая. Такую продолжительность необычно высоких для весны температур назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В понедельник, 18 мая, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до плюс 30 градусов. «Во вторник в столичном регионе также ожидается засушливый и знойный денек, а столбики термометров будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, что близко к рекорду дня 1979 года, когда 19-го мая было плюс 30,2 градуса», — рассказал сииноптик.

Тишковец подчеркнул, что вся рабочая неделя будет аномально жаркой. По ночам столбики термометров не опустятся ниже отметки в плюс 15 градусов, а днем будут подниматься до плюс 31 градуса. Однако в среду, четверг и пятницу местами возможны дожди с грозами, предупредил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал жителям Москвы рекордную жару. Она обрушится на столицу в понедельник, 18 мая.