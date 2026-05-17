Бывшему заместителю министра обороны смягчили условия содержания в СИЗО

Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову смягчили условия содержания в СИЗО

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову смягчили условия содержания в СИЗО. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, экс-чиновнику разрешили шесть телефонных звонков и два длительных свидания с родственниками в месяц.

Как утверждается, Иванов чувствует себя хорошо, соблюдает режим дня и придерживается правильного питания. На здоровье он не жалуется, хотя недавно перенес простуду с высокой температурой.

Также сообщается, что в следственном изоляторе бывший замминистра увлекся исторической литературой. Сейчас он читает книгу митрополита Тихона о причинах крушения Российской империи, где рассматривается конфликт между элитами и народом, кризис власти и распространение революционных идей.

В июле 2025 года Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о хищениях при закупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц».