В Роспотребнадзоре оценили риск распространения Эболы в России

Риск распространения Эболы в России в настоящее время отсутствует

Риск распространения лихорадки Эбола на территории России в настоящее время отсутствует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что в аэропортах и на других пограничных пунктах въезда в страну действует усиленный санитарный контроль в рамках проекта «Санитарный щит». Для оценки возможных рисков используется автоматизированная система «Периметр».

Поводом для заявления стала вспышка заболевания в провинции Итури в Демократической Республике Конго. По данным властей, там зарегистрировали 246 подозрительных случаев заражения, 65 из которых оказались летальными. Большинство заболевших выявили в районах Монгвалу и Рвампара.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что Россия сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга опасных инфекций, включая Эболу, лихорадки Ласса и Марбург. На континенте работают совместные научные центры и мобильные противоэпидемические лаборатории, что позволяет быстрее выявлять угрозы и снижать риск их международного распространения.

Ранее стало известно, что ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде.