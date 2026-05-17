12:33, 17 мая 2026

Россиянин описал особенность Белоруссии фразой «сначала пугает, потом начинаешь кайфовать»

Алина Черненко

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский тревел-блогер проехался на машине по Белоруссии и назвал пять особенностей этой страны, которые заставили его «хлопать глазами». Впечатлениями он поделился в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что местная историческая архитектура выглядит так, будто ее только что отреставрировали. «Везде тротуары, пешеходные улицы — для туриста созданы все условия. Но самое странное: стоишь в центре города в обед, а там ни души. Сначала пугает, потом начинаешь кайфовать от этой умиротворяющей тишины», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

«Не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» Россияне внезапно полюбили Белоруссию из-за казино и низких цен. Как она заменила им Европу?
3 апреля 2025
Что посмотреть в Минске за выходные? Гид по лучшим местам в городе и окрестностях
22 июля 2024

Во-вторых, путешественник подчеркнул, что в Белоруссии чисто даже там, где обычно бывает грязно: в городах, крошечных деревнях и особенно на трассах. «Создается ощущение, что белорусы наняли генеральную уборку всей страны 24/7», — поиронизировал он.

Путешественник также удивился, что у местных жителей «хамство просто отключено». По его словам, их отличает ровное, спокойное добродушие. Кроме того, автор признался, что в любом белорусском ресторане можно вкусно от души поесть и заплатить копейки, а о местных дорогах «можно только мечтать».

Ранее голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в столице Белоруссии Минске и удивился обилию казино в городе. За час прогулки он увидел больше пяти игорных заведений.

