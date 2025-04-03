С начала 2025 года по двустороннему соглашению между странами туристы из России могут свободно и без визы посетить Белоруссию. Эксперты индустрии отметили, что интерес к этому направлению вырос в три раза по сравнению с прошлым годом — и неспроста. Помимо величественных исторических замков и необычных природных мест путешественники отправляются в эту страну за ностальгией по советскому прошлому, а также в казино, которые там по-прежнему разрешены. Как Белоруссия заменила россиянам тропические острова и Европу и почему там действительно стоит провести следующий отпуск — в материале «Ленты.ру».

Как легко и быстро попасть в Минск?

Пребывать на территории Белоруссии россияне могу до 90 дней. Добраться туда очень просто: прямые рейсы в Минск совершаются ежедневно из трех столичных аэропортов. Перелет займет всего полтора часа и обойдется примерно в пять тысяч рублей. Доехать можно и за восемь часов на поезде, который отправляется с Белорусского вокзала, либо за 14 часов — на рейсовом автобусе с Щелковского автовокзала в Москве, а также с автовокзала №2 и Витебского вокзала в Санкт-Петербурге.

Любителям путешествий на личном транспорте это направление тоже придется по душе. Расстояние между Москвой и Минском — менее 700 километров, и на его преодоление за рулем потребуется девять часов чистого времени. Дорога делится на два этапа: от Москвы до границы (примерно 450 километров) и от границы до Минска (примерно 250 километров). Граница — это условная точка на карте. На пропускном пункте проверят только внутренние паспорта.

Вид на Минскую ратушу Фото: Vitali Adutskevich / Shutterstock / Fotodom

«Перед поездкой я посмотрел видео различных блогеров, которые уже посетили эту страну. Многие рекомендуют ночевать в Смоленске, но мы решили не делать остановку. Следует отметить, что дорога в Минск не такая уж и утомительная. Минское шоссе — очень хорошего качества, населенных пунктов с ограничением скорости мало», — делится впечатлениями автор канала «Сделано!» на платформе «Дзен».

Сколько будет стоить поездка?

Цены в Белоруссии несколько ниже, чем в России, — по крайней мере, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Однако это ощущение привязано к курсу — на сегодняшний день один белорусский рубль стоит 25 российских рублей. Расплачиваться в стране можно только национальной валютой, поэтому придется воспользоваться обменниками, банками или банкоматами. Везде принимают российские карты с платежной системой «МИР», а также карты других систем, однако последние могут работать нестабильно.

Курс конвертации в банке может быть выгоднее, чем в обменнике

По информации Ассоциации туроператоров России, поездка в Белоруссию на три-четыре дня обойдется примерно от 43,5 тысячи рублей с человека (с перелетом и с готовой экскурсионной программой), а недельный тур вместе с авиабилетами туда и обратно — от 53,5 тысячи рублей с человека.

Самостоятельным же путешественникам нужно ориентироваться на такие цены (в российских рублях, без учета билетов):



такси из аэропорта в Минск стоит 1-1,3 тысячи рублей (можно пользоваться российскими агрегаторами),

одна поездка на метро обойдется примерно в 23 рубля,

ночь в отеле в категории «постель и завтрак» — 2-3,5 тысячи рублей. Хостелы, гостевые дома и апартаменты — дешевле, отели со звездами — дороже,

обед в недорогом кафе — от 200-300 рублей, в дорогом ресторане — в среднем 800 рублей,

билеты в музеи и на туробъекты — 150-500 рублей,

экскурсия с гидом — от 800-1000 рублей.

Почему россияне так сильно полюбили Белоруссию?

Для многих эта страна стала доступной заменой Европы. «Беларусь всегда являлась направлением популярным, и особенно актуальна она стала в последние годы, когда для нас фактически закрыты страны Евросоюза. А есть потребность в Европе, европейской архитектуре, атмосфере», — считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он также объяснил, что помимо европейских улиц и замков россиян привлекает отсутствие языкового барьера, приятная стоимость путешествия, безопасность и доброжелательное отношение местных жителей.

Летний Минск Фото: Vitali Adutskevich / Shutterstock / Fotodom

«Хочу заметить, что нас поразили местные жители своим спокойствием, приветливостью, отзывчивостью и гостеприимством. В этой стране путешественник вообще не чувствует себя чужим. Все подскажут, посоветуют. Еще у белорусов есть очень хорошее качество — они не рисуются, не стараются показаться лучше. Как они к тебе относятся, так они с тобой и говорят», — подтверждают туристы из России.

Организатор мероприятий Александр Рак отмечает, что еще одна сфера, которая привлекает соседей уже на протяжении десятка лет, — оздоровительный туризм. В Белоруссии — масса санаториев и баз отдыха, которые предоставляют качественный сервис. Кроме того, там более дешевые варианты экотуризма (походы, плавание на байдарках).

Отдельно нужно упомянуть ностальгический туризм, многое, что было связано с СССР, здесь сохраняется, и на это едут посмотреть Александр Рак организатор мероприятий

Что посмотреть в стране, помимо популярных локаций?

В Белоруссии есть все: от старинных замков и уютных улиц до живописных природных мест и современных развлечений. Путешественники сходятся во мнении, что ограничиваться посещением одной столицы нельзя.

Например, среди обязательных локаций для первой поездки — Мирский замок с готическим башням и окнами-бойницами. Его стены хранят не только память великих исторических событий, но и множество легенд. Экскурсоводы нашептывают о таинственных происшествиях, связанных с призраком Белой дамы. По преданию, в замке жила дочь одного из владельцев, которая влюбилась в простого деревенского парня. Но влюбленных разлучили, и девушка умерла при загадочных обстоятельствах — с тех пор ее призрак якобы бродит по залам в белом одеянии в дождливые дни.

Следующий в списке Витебск — город Марка Шагала. Именно там художник писал свои знаменитые картины с летающими парами, вдохновленные еврейской культурой и воспоминаниями о детстве

В начале XX века по инициативе Шагала в городе открылась Народная художественная школа. Среди ее преподавателей был автор знаменитого «Черного квадрата» Казимир Малевич и художник-авангардист Эль Лисицкий. В Витебске Малевич сформулировал многие идеи супрематизма, а школа стала важным центром художественных экспериментов.

Мирский замок Фото: Dzmitrock / Shutterstock / Fotodom

В 40 километрах от Минска, в живописном поселении рядом с рекой Птичь, находится музей старинных народных ремесел и технологий «Дудутки». Здесь, прямо под открытым небом расположился настоящий интерактивный парк, где прикоснуться к истории можно буквально своими руками. Гостям предлагают научиться лепить горшки из глины, попробовать свежий сыр и ароматный хлеб из печи, выковать подкову на удачу, изучить устройство ветряной мельницы и прокатиться на лошадях.

А в Гродненской области расположено одно из самых необычных природных мест страны — «Белорусские Мальдивы». Так в народе называют карьеры возле деревни Красноселье. После остановки работ по добыче мела карьеры начали заполняться подземными и дождевыми водами. В итоге образовались водоемы с бирюзовой водой, окруженные белыми склонами, — пейзаж действительно напоминает экзотические острова. Хотя место стало популярным у туристов, оно остается диким.

Здесь нет оборудованных пляжей и инфраструктуры, а само купание официально запрещено из-за нестабильного грунта и возможной химической активности воды. Однако это не мешает путешественникам приезжать сюда ради захватывающих видов, особенно на закате, когда белоснежные берега отражают мягкий свет и вода будто сияет изнутри.

Откуда в Минске так много казино и почему до сих пор не закрыли?

«Первое, что замечаешь, когда едешь по ровной четырехполосной магистрали от минского аэропорта в город — это рекламные баннеры игорных заведений. Не соврать, примерно каждое пятое или шестое объявление над дорогой было такого содержания. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что пришлось увидеть потом в центре города. Там реклама казино буквально на каждом шагу, да и сами игорные заведения открыты в режиме двадцать четыре на семь. В ночное время их вывески переливаются всеми цветами радуги: прямо не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» — рассказывают туристы.

Казино в Белоруссии легализованы давно: в начале 1990-х, почти сразу после подписания соглашения в Беловежской Пуще, появилось первое заведение. Такие места существовали в стране на протяжении 20 лет, но оставались в тени из-за соседней России, где они тоже были разрешены. Ситуация изменилось в 2009 году, когда Россия ввела запрет на игорные дома — исключением стали лишь несколько зон в Краснодарском и Алтайском крае, Приморье и Калининградской области.

около 30 казино официально зарегистрировано в Минске

На портале «Дзен» одна путешественница поделилась личной историей посещения белорусского казино. Выбор ее компании пал на заведение «Виктория Черри» в бизнес-центре напротив Парка Победы. По словам девушки, на входе у них проверили паспорта, а по самому залу ходила сотрудница, которая объясняла правила игр и помогала вывести деньги в случае победы.

Интерьер казино в Минске Фото: jantsarik / Shutterstock / Fotodom

«Большой игровой зал с автоматами и игровыми столами, красивый бар! Обстановка, как в кино! Нас интересовали автоматы, так как карты и рулетка ну совсем не наша история. Деньги мы поменяли заранее в банке. Брали с собой 150 белорусских рублей. В итоге мы попробовали несколько разных автоматов (там не только "три семерки" есть). Размер ставок — от одного-двух белорусских рублей. Если ставишь больше, то это никаким образом не влияет на успех. В какие-то моменты мы выигрывали, когда-то проигрывали. Несколько раз выводили деньги: комиссия за это с автомата — четыре процента», — рассказала она и отметила, что на удивление на всей территории казино можно курить.

Московский банкир Алексей добавил, что в Минске полно казино на любой ценник. «В некоторых заведениях есть минимальная сумма, которую нужно внести на депозит при входе. В одном казино сказали, что она составляет 100 долларов. Мы такие деньги не готовы были потратить, поэтому пошли в заведение через дорогу, где депозита не было. Соответственно, и контингент был чуть попроще: лудоманы и посетители отеля, в котором находилось это казино», — рассказал мужчина.

Алексей признался, что не является азартным человеком, однако, проиграв определенную сумму денег и покинув заведение, он почувствовал яркое желание вернуться на следующий день и отыграться. «Во избежание такой ситуации я рекомендую, во-первых, определить лимит, который вы готовы потратить, а во-вторых, посетить казино в последний день поездки, чтобы не было соблазна. Честно говоря, вероятность выиграть там довольно маленькая», — считает он.

В Белоруссию — за зубами?

Местные специалисты отметили, что с каждым годом все больше россиян обращаются за медицинской помощью — особенно стоматологической — именно в Белоруссию. Причин несколько: с одной стороны, привлекает доступная стоимость лечения (в основном за счет разницы курсов валют), а с другой — высокий уровень сервиса, вызванный строгим государственным контролем в сфере частной медицины. Руководитель Med Travel Belarus Владислав Андросов заявил, что россияне составляют значительную часть иностранных пациентов на протяжении последних 10 лет.

Первый в Беларуси парк интерактивной средневековой истории «Великое княжество Сула» Фото: gluuker / Shutterstock / Fotodom

По его словам, спрос на услуги стоматологов вырос на 20 процентов еще в первые шесть месяцев 2023 года. Единственное, что сдерживает поток, — рост доллара: как только курс поднимается, лечение становится менее выгодным. Тем не менее главную роль, по результатам опросов, играет не цена, а качество и доверие. Более 80 процентов опрошенных пациентов отметили, что едут в Белоруссию из-за более высокой квалификации врачей и строгих стандартов. Например, чтобы врач мог работать в частной клинике, он обязан иметь не менее пяти лет опыта в государственной системе здравоохранения.

В среднем ценовом сегменте минская стоматология дешевле московской на 40-50 процентов. Интерес к ней проявляют не только жители столицы, но и люди из отдаленных уголков России — от Мурманска до Владивосток

Наибольшим спросом пользуются не разовые процедуры, а масштабные вмешательства, такие как имплантация и протезирование целой челюсти. Пациенты заранее отправляют снимки, а врачи составляют индивидуальные планы лечения, после чего человек приезжает и в течение пяти дней получает полный комплекс процедур.