Украинский дрон атаковал детский лагерь в российском регионе

Губернатор Слюсарь: БПЛА повредил крышу детского лагеря в Ростовской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал детский лагерь в российском регионе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Обломки украинского дрона повредили крышу здания в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Погибших и пострадавших в ходе отражения атаки БПЛА нет. «Возгорания не было. В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал», — добавил Слюсарь.

На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле губернатора. Уточняется, что беспилотники были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. На данный момент беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали в российском международном аэропорту. Они оказались на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.