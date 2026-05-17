Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 17 мая 2026Россия

Украинский дрон атаковал детский лагерь в российском регионе

Губернатор Слюсарь: БПЛА повредил крышу детского лагеря в Ростовской области
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал детский лагерь в российском регионе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Обломки украинского дрона повредили крышу здания в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Погибших и пострадавших в ходе отражения атаки БПЛА нет. «Возгорания не было. В настоящее время на оздоровительной базе проводится мероприятие. Никто из участников не пострадал», — добавил Слюсарь.

На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле губернатора. Уточняется, что беспилотники были уничтожены в городе Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. На данный момент беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали в российском международном аэропорту. Они оказались на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная точка запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

    США выдвинули Ирану требования для возобновления переговоров

    Агент Захаряна рассказал о будущем футболиста

    Песков заявил о сдвиге в отношении Европы к России

    В России высказались о ядерном сдерживании

    Родственники лишили участника СВО квартиры в Москве

    Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта Харьковщины

    В Кремле оценили шансы Каллас участвовать в переговорах с Россией

    Дикий лось устроил переполох на улицах российского города

    Путин оценил испытание «Сармата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok