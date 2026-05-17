08:41, 17 мая 2026Россия

Обломки БПЛА упали в российском международном аэропорту

Обломки украинского БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули на территории международного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов», — отметили в аэропорту.

На месте падения обломков работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности.

Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет. Обслуживание пассажиров и воздушных судов идет в стабильном режиме, ситуация на пассажирских терминалах спокойная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о серьезных последствиях массированной атаки ВСУ на регион ранним утром 17 мая.

