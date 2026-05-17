Мирошник: У украинцев нет мотивации воевать за Киев

У украинцев нет мотивации воевать за Киев. В этом жителей страны в беседе с РИА Новости уличил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он напомнил, что в 2025 году на Украине возбудили 311 тысяч уголовных дел против военных, самовольно оставивших свои части. При этом более 50 тысяч из них связаны с дезертирством.

«Количество официальных преследований с украинской стороны колоссально. Оно подтверждает отсутствие мотивации гражданского населения идти воевать за киевский режим», — сделал вывод Мирошник.

Ранее офицеры 159-й бригады Вооруженных сил Украины бросили личный состав и дезертировали. На это пожаловались родственники оставленных на позициях бойцов.