Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:35, 17 мая 2026Бывший СССР

Украинцев уличили в отсутствии мотивации воевать

Мирошник: У украинцев нет мотивации воевать за Киев
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

У украинцев нет мотивации воевать за Киев. В этом жителей страны в беседе с РИА Новости уличил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он напомнил, что в 2025 году на Украине возбудили 311 тысяч уголовных дел против военных, самовольно оставивших свои части. При этом более 50 тысяч из них связаны с дезертирством.

«Количество официальных преследований с украинской стороны колоссально. Оно подтверждает отсутствие мотивации гражданского населения идти воевать за киевский режим», — сделал вывод Мирошник.

Ранее офицеры 159-й бригады Вооруженных сил Украины бросили личный состав и дезертировали. На это пожаловались родственники оставленных на позициях бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная точка запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

    США выдвинули Ирану требования для возобновления переговоров

    Агент Захаряна рассказал о будущем футболиста

    Песков заявил о сдвиге в отношении Европы к России

    В России высказались о ядерном сдерживании

    Родственники лишили участника СВО квартиры в Москве

    Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта Харьковщины

    В Кремле оценили шансы Каллас участвовать в переговорах с Россией

    Дикий лось устроил переполох на улицах российского города

    Путин оценил испытание «Сармата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok