08:07, 22 апреля 2026

Украинские офицеры бросили личный состав на позициях и дезертировали

Марина Совина
Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Младший офицерский состав одного из 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировал с командных пунктов. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, на это пожаловались родственники украинских бойцов. Утверждается, что офицеры отправили личный состав на позиции, в то время как сами покинули командные пункты.

Ранее сообщалось, что на Украине были вынуждены признать, что из рядов ВСУ начала массово сбегать «элита». Уточнялось, что из ВСУ массово бегут офицеры и националисты с опытом так называемой «антитеррористической операции». Как утверждает украинский военнопленный Артем Садовей, из ВСУ дезертировали сотни тысяч бойцов. По его словам, в самовольное оставление части ушли «100-200 тысяч людей, может, и то больше».

    Последние новости

    Российская армия нанесла удар по командирам ВСУ. Офицеры получили награды от Зеленского за вторжение в Курскую область

    Европейским банкам передадут напугавшую их ИИ-модель

    В Курске во дворе дома упал украинский беспилотник

    Стало известно об ударе гигантских дронов ВСУ по российскому городу

    В Москве наступил самый теплый день недели

    Украинские офицеры бросили личный состав на позициях и дезертировали

    Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

    Солиста Мариинки взяли в заложники и избили

    Полицейский объяснил покушение на коллегу действием черной магии

    Объявлено о более чем 10 пострадавших при ударе ВСУ по Сызрани

    Все новости
