РИА Новости: Офицеры 159-й бригады ВСУ бросили личный состав и дезертировали

Младший офицерский состав одного из 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировал с командных пунктов. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, на это пожаловались родственники украинских бойцов. Утверждается, что офицеры отправили личный состав на позиции, в то время как сами покинули командные пункты.

Ранее сообщалось, что на Украине были вынуждены признать, что из рядов ВСУ начала массово сбегать «элита». Уточнялось, что из ВСУ массово бегут офицеры и националисты с опытом так называемой «антитеррористической операции». Как утверждает украинский военнопленный Артем Садовей, из ВСУ дезертировали сотни тысяч бойцов. По его словам, в самовольное оставление части ушли «100-200 тысяч людей, может, и то больше».