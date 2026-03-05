«СВ»: Из ВСУ массово бегут националисты с опытом «антитеррористической операции»

На Украине были вынуждены признать, что из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала массово сбегать «элита». Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север».

Уточняется, что из ВСУ массово бегут офицеры и националисты с опытом так называемой «антитеррористической операции» (АТО). «Общение с дезертирами показало, что их мотивы ничем не отличаются от насильно мобилизованных: общая усталость от войны, низкие зарплаты, постоянные поборы в частях, неуважение со стороны старших начальников и прочее», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что традиционно командование ВСУ оставляет наиболее подготовленных военнослужащих в районах, где не ведутся активные боевые действия. Однако в настоящее время для украинских националистов нет безопасных участков фронта, поскольку штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) РФ могут начать наступление на самых разных направления.

Ранее украинский военный Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил, что из ВСУ дезертировали сотни тысяч бойцов. По его словам, в самовольное оставление части ушли «100-200 тысяч людей, может, и то больше».