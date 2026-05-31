09:57, 31 мая 2026Мир

В иранском парламенте сделали заявление о победителе в противостоянии с США

Елена Торубарова

Глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи назвал Тегеран победителем в противостоянии с США. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

«Мы считаем себя победителями в этом противостоянии, и именно Иран вышел победителем из этой войны. А победителям не диктуют условия и не указывают, как им следует поступать», — обозначил Азизи.

Политик также добавил, что с победившей стороной не обращаются как с проигравшей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп похвастался новой победой над Ираном, показав в серии постов потопление 159 иранских кораблей. После этого Трамп выложил в социальных сетях еще две картинки на эту тему.

