Россияне пожаловались на продажу тушек кур с опасной болезнью

Жители Новосибирской области пожаловались на продажу тушек кур с туберкулезом

Жители Новосибирской области пожаловались на продажу тушек кур с опасной болезнью. По данным Telegram-канала Mash Siberia, продукцию с туберкулезом нашли на «Новосибирской птицефабрике».

Россияне обратились в управление Роспотребнадзора. Продавцу выдали предписание, чтобы на прилавки шло только мясо без болезней.

Подхватить человечий туберкулез от птичьего нельзя, но зараженная курятина может привести к инфекциям и увеличению лимфоузлов.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Лентой.ру» отметила, что если мясо на рынке лежит под открытым солнцем, то от покупки лучше отказаться. Эксперт разъяснила, что в летний сезон стихийные и стационарные рынки пользуются повышенным спросом, однако высокая температура воздуха может негативно влиять на качество продуктов при неправильном хранении.