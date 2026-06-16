Жена Тимура Хайдарова ответила на критику после 11 пластик словами «я перекроенная»

Жена хирурга Хайдарова Сильваши отреагировала на критику после 11 пластических операций

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши ответила на критику после 11 операций словами «я перекроенная». Высказывание она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Многодетная мать подтвердила многократное хирургическое вмешательство, подчеркнув, что большинство манипуляций проводил супруг. Среди них — ринопластика, удаление комков Биша, увеличение груди, а также липосакция и липоскульптурирование. Кроме того, Сильваши скорректировала мыщцы пресса и ягодиц. При этом жена звездного врача посетовала, что иногда ее сравнивают с куклой и называют безликой.

«Да, я перекроенная. Да, я не такая в жизни... Займитесь собой, своей жизнью, своей красотой и пусть даже перекроенной. И жить вам станет гораздо легче, и добрее, и веселей, наверное», — отреагировала она.

В августе 2025 года жена Хайдарова оценила результат сделанной мужем пластики. Она заявила, что осталась довольна тем, как возлюбленный скорректировал ее внешность.