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10:20, 16 июня 2026Ценности

Жена Тимура Хайдарова ответила на критику после 11 пластик словами «я перекроенная»

Жена хирурга Хайдарова Сильваши отреагировала на критику после 11 пластических операций
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)
Тимур Хайдаров и Светлана Сильваши

Тимур Хайдаров и Светлана Сильваши. Фото: @silvashi_officiel

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши ответила на критику после 11 операций словами «я перекроенная». Высказывание она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Многодетная мать подтвердила многократное хирургическое вмешательство, подчеркнув, что большинство манипуляций проводил супруг. Среди них — ринопластика, удаление комков Биша, увеличение груди, а также липосакция и липоскульптурирование. Кроме того, Сильваши скорректировала мыщцы пресса и ягодиц. При этом жена звездного врача посетовала, что иногда ее сравнивают с куклой и называют безликой.

«Да, я перекроенная. Да, я не такая в жизни... Займитесь собой, своей жизнью, своей красотой и пусть даже перекроенной. И жить вам станет гораздо легче, и добрее, и веселей, наверное», — отреагировала она.

В августе 2025 года жена Хайдарова оценила результат сделанной мужем пластики. Она заявила, что осталась довольна тем, как возлюбленный скорректировал ее внешность.

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