14:04, 11 августа 2025

Жена Хайдарова оценила свою внешность после сделанной мужем пластики

Жена хирурга Хайдарова сравнила себя с Меган Фокс после сделанной мужем пластики
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Тимур Хайдаров

Тимур Хайдаров. Кадр: @silvashi_officiel

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши оценила свою внешность после сделанной мужем пластики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дизайнер записала видео с супругом, где обсудила тему проведения операций родственникам. При этом она заявила, что осталась довольна тем, как возлюбленный скорректировал ее внешность.

Так, Сильваши сравнила себя с известной американской актрисой Меган Фокс. «Доктор, я вам очень благодарна, вы сделали крутой результат. Меган Фокс теперь живет рядом с вами», — заявила она.

Ранее в августе Хайдаров также высказался о сделанной жене после третьих родов пластике.

    Все новости