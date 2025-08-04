Хирург Хайдаров высказался о сделанной жене после третьих родов пластике

Хирург Тимур Хайдаров скорректировал жене лицо и тело после третьих родов

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров высказался о сделанной жене Светлане Сильваши после третьих родов пластике. Его комментарий публикует StarHit.

Врач отметил, что внешность супруги изменилась после рождения третьего ребенка. Впоследствии он сам предложил ей скорректировать лицо и тело. «Да, действительно совсем недавно мы провели Светлане ряд операций. (...) После родов у девушек меняется не только фигура, но и лицо — это связано с рядом медицинских факторов. Лицо у девушек теряет молодость, и начинают проявляться возрастные изменения», — заявил медик.

Также Хайдаров указал, что решил сам сделать операцию, поскольку считал, что ему это удастся лучше, чем другим врачам. «Что касается эстетики, я всегда придерживаюсь такого мнения: кто сделает лучше, чем я? Поэтому это не первая операция моя конкретно на Светлане», — пояснил собеседник издания.

Ранее в августе Светлана Сильваши показала внешность через сутки после пластики.