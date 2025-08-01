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19:16, 1 августа 2025Ценности

Жена скандального хирурга Хайдарова показала внешность через сутки после пластики

Жена хирурга Хайдарова Сильваши показала внешность через сутки после пластики
Екатерина Ештокина

Скриншот: @silvashi_officiel

Жена скандального звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши показала внешность через сутки после пластики. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Супруга доктора предстала перед камерой с перевязанной медицинскими бинтами головой и пластырями на лице. При этом видно, что установлен дренаж.

Скриншот: @silvashi_officiel

Сильваши запечатлела себя, лежа на больничной кровати в белом вафельном халате с длинными рукавами. Волосы она собрала в высокий хвост.

«Я это сделала... Да, я сделала эндоскопию лица... Давно хотела и решилась! Самочувствие терпимое, главное — потерпеть первые трое суток! Буду делиться с вами процессом восстановления, мне нечего скрывать!» — написала она.

В октябре 2024 года жена Хайдарова показала фото после пластики с фразой «выгляжу не але».

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