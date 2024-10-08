Жена скандального хирурга Хайдарова показала фото после пластики с фразой «выгляжу не але»

Жена хирурга Хайдарова Светлана Сильваши показала нос после ринопластики

Жена скандального хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши показала фото до и после ринопластики с фразой «выгляжу не але». Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что супруга доктора решила исправить неудачные последствия операции, проведенной 12 лет назад. При этом звезда доверилась врачу, который работает в клинике Хайдарова.

На одном из размещенных видео Сильваши предстала с перебинтованным носом, лежа в больничной палате. «Выгляжу не але. Из красивого здесь только переливающаяся лангетка. Все это терпимо, результат, конечно, бомбический», — заявила она.

Помимо этого, звезда продемонстрировала снимки, на которых был запечатлен ее нос крупным планом до и после манипуляций. «У меня был ужасный и кривой нос, который не дышал! Я не верь пока, что у меня вот такая красота подучилась», — заключила она.

В сентябре жена звездного хирурга Хайдарова рассказала о планах сделать новую пластику. Так, она намеревалась провести восстановительную ринопластику и реконструкцию дыхания.