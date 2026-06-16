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10:19, 16 июня 2026Россия

Медведев призвал уничтожать и громить

Зампред СБ Медведев в ответ на решение суда в Гааге о водах у Крыма призвал громить ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Москве в ответ на решение третейского суда о правах России на воды Черного моря близ Крыма следует уничтожать украинский флот и торговые суда Киева, а также громить Вооруженные силы Украины в целом. К этому призвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, решение Гааги является полезным для будущего, однако в настоящем лишь сила сможет повлиять на украинские власти и заставить их признать решение Гааги, вынесенное в пользу России.

«Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Российский политик также процитировал латинскую поговорку, которая называет правым сильного. «Кто в своем праве, тот не нарушает ничьего права», — завершил пост зампред СБ.

Ранее сообщалось, что Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. Судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными.

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