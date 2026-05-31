Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:31, 31 мая 2026Экономика

Россиянам рассказали о регионах с самыми высокими и самыми низкими ценами на яйца

«Руспродсоюз»: десяток яиц на Чукотке стоит 242 рубля, а в Мордовии — 81 рубль
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: artem evdokimov / Shutterstock / Fotodom  

Дороже всего яйца обойдутся жителям Чукотки и Магаданской области. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Десяток яиц в Чукотском автономном округе стоит 241,9 рубля, а в Магаданской области — 201,2 рубля. Самая доступная цена зафиксирована в Мордовии, там десяток обойдется всего в 80,9 рубля, а в Пензенской области — в 91,6 рубля.

В Москве средняя цена на яйца составляет 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля, добавил Востриков.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из четырех человек за год снизилась на 0,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму ввели продажу 95-го бензина по талонам. Когда стоит ожидать нормализации ситуации?

    В Госдуме допустили снижение ставки ЦБ до 13,5 процента

    Россиянам рассказали о погоде летом

    В ДТП с ехавшим в курортный город автобусом в Турции пострадали 33 человека

    Стало известно о чудесном спасении женщины после атаки ВСУ

    В НАТО сделали заявление об участии альянса в конфликте вокруг Ормузского пролива

    Россиянам рассказали о регионах с самыми высокими и самыми низкими ценами на яйца

    Сафонов получил худшие оценки в ПСЖ за финал Лиги чемпионов

    В НАТО рассказали о давно назревшем сдвиге в альянсе

    В США приготовились к сделке с Ираном в конце следующей недели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok