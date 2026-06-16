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Из жизни
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11:08, 16 июня 2026Из жизни

Школьный сторож спас учительницу от девятилетнего ученика с мачете

В Таиланде сторож школы спас учительницу от девятилетнего мальчика с мачете
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nurchabib / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде школьный сторож спас учительницу от девятилетнего ученика, который гонялся за ней с мачете. Об этом сообщает Mothership.

На инцидент, который произошел 12 июня в городе Саконнакхон, обратили внимание после того, как в сети появилась его видеозапись. В коротком ролике видно, как женщина убегает от мальчика в школьной форме с мачете в руках. Выяснилось, что ребенок поссорился с одноклассником. Классная руководительница разняла детей и сделала зачинщику замечание. Мальчик разозлился и накричал на женщину, после чего его отправили домой и сообщили о случившемся его родителям.

Вскоре ребенок вернулся в школу с мачете и попытался напасть на отчитавшую его учительницу. Женщина начала звать на помощь. В итоге ее спас школьный сторож, который отвлек агрессивного ученика и уговорил отдать мачете. После инцидента выяснилось, что у ребенка и прежде были проблемы с поведением. В частности, он угрожал одноклассникам и вымогал у них деньги.

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В итоге этой историей заинтересовались власти. В школу пришлют группу психологов и соцработников, чтобы те оценили ситуацию и побеседовали с родителями агрессивного ребенка.

Ранее сообщалось, что в Колумбии преподаватель упал замертво во время выступления перед школьниками на День учителя. У 54-летнего мужчины случился инфаркт.

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