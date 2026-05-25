09:37, 25 мая 2026

Учитель спел для учеников и упал замертво

В Колумбии учитель спел для учеников, упал и умер
Никита Савин

Фото: Andrey Mihaylov / Shutterstock / Fotodom

В Колумбии преподаватель упал замертво во время выступления перед школьниками на День учителя. Об этом пишет Need To Know.

У 54-летнего Орландо Марруго из города Архона, департамент Боливар, случился инфаркт 15 мая. Ученики 11-го класса организовали специальное мероприятие в честь Дня учителя. Марруго произнес небольшую речь, а затем спел школьникам популярную песню Sin Más Palabras («Без лишних слов»). Когда музыка стихла, учитель сказал ученикам: «На этом я закончу», сделал несколько шагов и упал на пол без сознания.

Подростки бросились к учителю и попытались оказать первую помощь, но через несколько минут его не стало. Как пишет Need To Know, возможной причиной сердечного приступа у Марруго могла стать сильная жара, которая установилась в регионе в последнее время.

Орландо Марруго был одним из самых известных учителей в 75-тысячном городе. Как рассказали жители Архоны, в нем сочетались дар педагога, любовь к народной музыке и традициям.

Ранее сообщалось, что в Индии популярной певицы из штата Пенджаб не стало при загадочных обстоятельствах. По версии следствия, с ней расправились неизвестные.

