Убийца чудом избежал казни из-за вены

В США убийцу не смогли казнить из-за тонких вен

В США убийца чудом избежал казни в последнюю минуту из-за того, что медики не смогли найти вторую вену для инъекции. Об этом сообщает Daily Star.

Случай произошел в штате Теннесси. 56-летний заключенный Тони Каррутерс был приговорен к казни за расправу над тремя людьми в 1994 году. Марселос Андерсон, его мать Делос Андерсон и Фредерик Такер были похищены и закопаны в землю заживо.

Смертельную инъекцию Каррутерсу должны были сделать вечером 21 мая, однако после того, как медицинская бригада нашла первую вену для введения препарата, подходящую вторую обнаружить не удалось. Попытка установить центральный катетер также оказалась неудачной. Губернатор Теннесси Билл Ли предоставил Каррутерсу отсрочку на один год.

Осужденный отрицает свою вину с момента ареста. В его защиту выступает Американский союз гражданских свобод, представители которого утверждают, что его суд был сопряжен с серьезными нарушениями: Каррутерс был вынужден защищать себя сам, и против него не было физических улик. Более 130 тысяч подписей собрала петиция, которая требует дополнительных тестов ДНК по его делу. К кампании по спасению заключенного также присоединилась Ким Кардашьян.

Его адвокаты уже заявили, что будут добиваться полной отмены приговора, используя отсрочку для подачи новых ходатайств. Управление тюрем штата начало внутреннюю проверку обстоятельств неудачной процедуры казни. Представители потерпевших выразили разочарование и потребовали, чтобы правосудие все же свершилось. Если по истечении года новые попытки не увенчаются успехом, вопрос о возможной замене смертной казни пожизненным заключением останется на усмотрение губернатора.

Ранее в США отменили смертный приговор жителю штата Оклахома, который провел в тюрьме 29 лет. Ричард Глоссип вышел на свободу под залог в четверг, 14 мая. Мужчина находился в тюрьме с 1997 года и был трижды спасен от казни в последний момент.