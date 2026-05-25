Госсекретарь США Рубио посетит Армению во вторник

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит во вторник Армению. Об этом сообщает ArmenPress.

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проведет встречу с госсекретарем Рубио. Затем Мирзоян и Рубио выступят с заявлениями для СМИ», — указано в сообщении.

Отмечается, что стороны должны подписать двусторонние документы, а Мирзоян, затем, проведет пресс-конферению.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия.