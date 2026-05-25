Российская студентка решила сделать селфи на краю скалы и не выжила

11:37, 25 мая 2026Россия

Студентка решила сделать селфи на краю скалы в Иркутской области и не выжила
Майя Назарова

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock / Fotodom

Студентка решила сделать селфи на краю скалы в районе села Халмушино в Усольском районе Иркутской области и не выжила. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

По сведениям издания, россиянка ради снимка поднялась на высокий выступ Белых скал. Когда девушка начала спускаться, случился обвал, и она сорвалась с высоты около 100 метров. Ее забрали в больницу, но спасти не смогли.

Как утверждает издание Baza в Telegram-канале, девушке было 24 года. Иркутские следователи организовали проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в Волгограде 13-летняя школьница захотела сфотографироваться на железнодорожных путях и получила ожоги. Девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

