13-летняя российская школьница решила сделать селфи на железной дороге и поплатилась

В Волгограде школьница решила сделать селфи на ж/д путях и получила ожоги

В Тракторозаводском районе Волгограда 13-летняя школьница решила сделать селфи на железнодорожных путях (ж/д) на станции Спартановка и поплатилась. Юная россиянка получила серьезные ожоги и была госпитализирована. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По сведениям издания, девочка взобралась на вагон ради красивого кадра, где ее ударило током. После инцидента жители района потребовали убрать вагоны, простаивающие на станции месяцами. Горожане подчеркнули, что оборудование представляет опасность для детей и затрудняет доступ к работе и учебным заведениям.

В Минздраве Волгоградской области отметили, что за жизнь пострадавшей борются врачи. Медики назвали ее состояние крайне тяжелым.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском девочка захотела сделать селфи в недостроенном здании и упала с пятого этажа.