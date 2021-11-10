В Подмосковье школьница попыталась сделать селфи и выпала с пятого этажа

В Раменском девочка захотела сделать селфи в недостроенном здании и упала с пятого этажа

В подмосковном Раменском школьница попыталась сделать селфи в недостроенном здании на Северном шоссе, неудачно повернулась и выпала с пятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку. По словам очевидцев, все произошло неподалеку от здания гимназии.

Полиция начала проверку.

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