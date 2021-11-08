Пожилой россиянин избил ребенка на глазах у матери и попал на видео

Пожилой житель Челябинска избил десятилетнего мальчика, живущего по соседству. Инцидент произошел на глазах у матери ребенка и попал на видео. Кадры с камеры наблюдения, установленной на домофоне, опубликованы в Telegram-канале «Челябинск № 1».

Конфликт завязался на улице 40-летия Победы. На записи видно, как россиянин хватает школьника у подъезда, после чего тот падает на землю. Дальше пенсионер наносит несколько ударов несовершеннолетнему, поднимает его на ноги и уводит в неизвестном направлении. В этот момент рядом проходит другой мужчина, но он на произошедшее никак не реагирует.

По данным URA.RU, в это время мать мальчика выглянула в окно и кричала 62-летнему соседу, чтобы тот отпустил ее сына. Приехавшим на место полицейским пожилой житель Челябинска заявил, что набросился на ребенка из-за шалости: тот вместе с приятелями на протяжении двух дней стучал в его окно палками, дразнился и звонил в домофон.

Школьник серьезных травм не получил. В региональном управлении МВД отметили, что личность мужчины установлена, его опросили, проводится проверка.

В октябре в Пермском крае приезжие строители избили 13-летнего мальчика за сломанный бордюр.