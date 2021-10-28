В российском регионе пьяные жильцы избили беременную переписчицу

В Приамурье нетрезвые жильцы одного из домов напали на беременную переписчицу

В Шимановском районе Приамурья пьяные жильцы одного из домов напали на беременную женщину, которая пришла к ним в качестве волонтера переписи населения, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Женщину пытались спустить с лестницы и вытолкнуть из жилого дома. По данному факту возбуждено дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Ранее житель села Шингак-куль в Башкирии избил беременную супругу, в результате чего россиянка потеряла ребенка. Уточняется, что мужчина регулярно угрожал убить женщину, однако та не обращалась в правоохранительные органы. На этот раз обвиняемый нанес ей удары по спине и животу черенком от вил.