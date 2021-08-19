Беременная россиянка потеряла ребенка после избиения мужем черенком от вил

В Башкирии у женщины случился выкидыш после того, как ее избил муж черенком от вил

Житель села Шингак-куль в Башкирии избил беременную супругу, в результате чего россиянка потеряла ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Уточняется, что мужчина регулярно угрожал убить женщину, однако та не обращалась в правоохранительные органы. На этот раз обвиняемый нанес ей удары по спине и животу черенком от вил, рассказали в ведомстве.

Установлено, что мужчина отказался признать свою вину. На данный момент он находится под стражей.

Ранее российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару. Так, уличные музыканты вышли к станции метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге, чтобы спеть несколько песен. Проходящие мимо подростки раскритиковали стиль их исполнения и начали оскорблять пару, в результате чего завязалась драка.