Россиянин жестоко избил девушку на глазах у беременной жены и попал на видео

Видео: t.me/pdmnews

В Новороссийске мужчина жестоко избил девушку на глазах беременной жены и знакомого с ребенком. Ролик опубликовало в воскресенье, 31 мая, издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 30 мая. На записи показано, как на асфальте лежит потерпевшая и громко кричит. При этом около нее стоят несколько человек: мужчина, только что избивший девушку, а также его беременная жена, их знакомый с маленьким ребенком на руках и еще одна женщина, которая пытается поговорить с виновником происшествия.

Затем мужчина резко нагибается к избитой девушке и кричит, чтобы та закрыла свой рот. Отмечается, что потерпевшей сломали нос и челюсть. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. По факту избиения начата проверка.

20 мая стало известно, что житель Екатеринбурга избил жену, которая купила масло за 29 рублей на взятые в кредит деньги. В тот день ее муж был пьян и начал избивать женщину руками и ногами, в том числе по голове. Потерпевшая рассказала, что из-за отсутствия работы «каждая копейка была на счету», и она решила сэкономить, купив масло за 29 рублей, а не за 100 — она переживала, что из-за покупки дорогого продукта будет скандал.

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