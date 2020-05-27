Россиянин пришел в магазин без маски и избил битой продавщицу за замечание

В подмосковном городе Жуковский пьяный россиянин избил битой продавщицу местного магазина, которая сделала ему и приятелям замечание за отсутствие масок. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, конфликт произошел 23 мая. В магазин зашли пять нетрезвых молодых людей без масок. Женщина отказалась пускать их в помещение, на что компания отреагировала нецензурной бранью и криками. К сотруднице магазина на помощь подошли двое коллег — другой продавец и водитель, разгружавший новый товар.

Все участники вышли на улицу, между мужчинами началась драка, и продавщица стала звонить в полицию. В этот момент один из молодых людей подошел к ней сзади и ударил бейсбольной битой по голове. Женщина потеряла сознание, нападавшие сбежали.

Продавщицу отвезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Нападавших быстро вычислили — ими оказались жители соседнего поселка.

15 мая сообщалось, что житель Петербурга ударил сотрудника метро кулаком в лицо за просьбу надеть маску в общественном транспорте. Пострадавший обратился в полицию, нападавшего нашли в тот же день. Он стал фигурантом дела о побоях (статья 116 УК).

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

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