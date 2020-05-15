Россиянин ударил работника метро за просьбу надеть маску

Житель Санкт-Петербурга ударил сотрудника метро в ответ на просьбу надеть маску при нахождении в общественном транспорте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел утром 14 мая в вестибюле станции «Нарвская». Контролер пропускных пунктов остановил пассажира без маски и сделал ему замечание, после чего тот начал конфликтовать, ударил работника кулаком в лицо и убежал. Пострадавший обратился за медицинской помощью, а потом написал заявление в полицию.

В тот же день полицейские разыскали и задержали подозреваемого, им оказался 34-летний неработающий по имени Марат. Ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков. Мужчина стал фигурантом дела о побоях (статья 116 УК).

В Петербурге с 12 мая действует обязательный режим ношения масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса.

Ранее в в Крыму тренер по смешанным единоборствам (ММА) избил продавщицу в магазине за отказ продать товар без маски у покупателя.

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