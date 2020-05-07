Названа сумма штрафа за нахождение в общественном транспорте Москвы без маски

Штраф за нахождение в общественном транспорте в Москве без маски составит 4 тысячи рублей. Об этом заявил министр правительства Москвы Евгений Данчиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр заявил, что зоны, места и критерии, по которым должна носиться маска, будут определены указом мэра Москвы. «Штраф составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы», — сказал Данчиков.

Он также отметил, что ориентироваться нужно на ношение масок непосредственно в транспорте. Необязательно носить маску, пока человек направляется к транспорту и еще не сел в него: «Сейчас мэр озвучил, что необходимо ношение масок в общественном транспорте, если едет в метро без маски, то будет штраф. Если будут другие установлены требования, тогда будут и другие основания».

Ранее 7 мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе будет введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Он также уточнил, что после введения «масочного» режима система цифровых пропусков, действующая в Москве с апреля, сохранится.

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