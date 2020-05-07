Собянин назвал срок отключения горячей воды в Москве

Горячую воду в Москве не будут отключать по крайней мере до 1 июля. Такой срок назвал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Я принял решение отключение горячей воды до 1 июля не производить, пока люди находятся на самоизоляции в квартирах, это не дело», — сказал Собянин. Он добавил, что подготовку жилья к зиме все равно отменить нельзя, но решено как можно дальше отсрочить этот период.

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Ранее, в апреле, в Мосгордуме предложили перенести плановое отключение горячей воды в России из-за режима самоизоляции. Депутат Александр Козлов пояснил, что отключение горячей воды вызовет дополнительный дискомфорт у людей, постоянно находящихся дома. «Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан», — говорил Козлов.

По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерли 905. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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