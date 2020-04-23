В России предложили перенести отключение горячей воды

В России из-за режима самоизоляции предложили перенести отключение горячей воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Мосгордумы Александра Козлова.

Политик направил соответствующее обращение в Минстрой и оперативный штаб по коронавирусу. В письме предлагается провести плановое отключение горячей воды в многоэтажках уже после того, как отменят ограничения.

Традиционно данные работы начинаются в начале мая, когда отключают отопление, однако в домах по-прежнему находятся люди в самоизоляции. В связи с этим партия «Единая Россия» предложила передвинуть эти сроки, пока не снимут режим повышенной готовности.

«Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены еще и такой важной коммунальной услуги [обеспечение горячей водой], это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан», — подчеркнул депутат.

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