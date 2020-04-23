Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ

Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

По словам чиновника, собираемость коммунальных платежей с граждан упала на 30 процентов, с предприятий и бюджетных организаций — до 45-50 процентов. Как считает Якушев, это связано с разработкой регионами собственных антикризисных планов, а также с урезанием инвестиционных программ.

«Мы рассчитываем на то, что тот недосбор, который произошел, связан все-таки с режимом самоизоляции. Хотя, прогнозируя вперед, такого уровня собираемости, который был до режима самоизоляции и проблем с коронавирусом, не будет, он будет несколько меньше», — заявил министр.

По данным Минстроя, общий объем задолженности за услуги ЖКХ в начале 2020 года составлял 1,3 триллиона рублей. Тогда же России предсказали мусорный коллапс из-за коронавируса — 17 компаний, которые занимаются вывозом отходов, в десяти субъектах страны оказались на грани банкротства.

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