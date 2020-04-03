В России предрекли мусорный коллапс из-за коронавируса — 17 российских компаний, занимающихся вывозом отходов, в 10 субъектах страны оказались на грани банкротства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В связи со сложившейся ситуацией Минприроды и «Российский экологический оператор» обратились в правительство с просьбой субсидировать в регионах операторов управления отходами на 30 миллиардов рублей. В ведомстве полагают, что из-за всеобщего режима самоизоляции вырастет объем ТКО (твердых коммунальных отходов), увеличится число неплательщиков, а усугубят положение дел неадекватные тарифы. Их устанавливают регионы ниже экономически обоснованного уровня, что, по мнению Минприроды, не позволяет операторам окупить сделанные инвестиции.
В ведомстве подчеркнули, что собираемость платежей россиян за вывоз мусора составляет 79 процентов, и при этом без господдержки финансовая устойчивость регоператоров очень низкая. Однако в Минэкономики заявили, что просьба о 30 миллиардах рублей необоснованна. «Работа региональных операторов в целом себя оправдывает. Это такая же сфера услуг, как работа СМИ. Она не всегда соответствует ожиданиям всего населения, и в ней также есть лидеры и отстающие», — заявили в ведомстве изданию.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе начали устанавливать видеокамеры около мусорных баков. Данная мера направлена на выявление бизнесменов, которые нелегально выбрасывают отходы в контейнеры около многоквартирных домов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения