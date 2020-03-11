Российские компании захотели сами уничтожать мусор

Российские компании, занимающиеся производством шин, захотели самостоятельно утилизировать отходы от своей деятельности. С соответствующим предложением выступили участники некоммерческой организации «ЭкоШинСоюз», открытое письмо которой в адрес премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы просят главу правительства пересмотреть концепцию реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Он регулирует вопросы утилизации отходов производства.

В настоящее время у производителей и импортеров есть три варианта на выбор: самостоятельно утилизировать товар и упаковку после их использования, договориться с профильными компаниями или заплатить экологический сбор. При этом оплачивать и утилизировать нужно не все отходы, а только 15 процентов от них.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Готовящиеся изменения предполагают увеличение норматива утилизации с 15 до 100 процентов. Кроме того, у производителей и импортеров не будет возможности самостоятельно утилизировать отходы — останется только вариант возмещения затрат за счет субсидий компаниям-утилизаторам, но специалисты называют такой механизм слишком сложным и труднореализуемым.

«ЭкоШинСоюз», созданный производителями шин специально для решения вопросов, связанных с утилизацией старых шин, в своем письме отмечает, что смог успешно наладить самостоятельную утилизацию и за последние три года утилизировать 155 тысяч тонн шин, для чего было создано около 200 новых рабочих мест.

Авторы отмечают, что считают аргументы идеологов реформы несостоятельными. Большая часть из них сводится к низкой собираемости экологического сбора, а также к существованию нарушений, когда производители и импортеры только создают видимость утилизации, а на самом деле проводят ее фиктивно.

Компании обращают внимание на то, что низкую собираемость экологического сбора нельзя считать негативным фактором и неэффективностью действующей системы. Также они предлагают усилить контроль за тем, как производители проводят утилизацию и перевести его в электронный формат.

В противном случае, указывают авторы, рынок шин может ждать резкое повышение цен, поскольку производители будут включать возросшие расходы в стоимость продукции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!