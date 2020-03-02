Россию предупредили о резком росте цен на бытовую технику

Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику. Об этом со ссылкой на профильную организацию «СКО электроника-утилизация» пишут «Ведомости».

Представитель ассоциации, в которую входят Sony, Samsung, LG, Indesit, Whirlpool и другие, объяснил, что идея правительства фактически приведет к новому налогу на оборот.

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По предварительным оценкам, стоимость стиральных машин в рознице вырастет на 18 процентов, масляных радиаторов — на 22 процента, а холодильников, микроволновок, кондиционеров, водонагревателей — более чем на 10 процентов.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Экошинсоюз» (входят Bridgestone, Continental, GoodYear, Hankook, Michelin, Nokian Tires, Yokohama) Сергей Подойников предположил, что цены на шины вырастут на 4-7 процентов.

Утилизацию продукции и ответственность за нее производителей в правительстве обсуждают уже более полугода. В настоящее время те отвечают за установленную часть продукции или платят экологический сбор. Однако, как отмечал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, запустить механизм сборов не получилось. В 2019 году собрать удалось только 2,5 миллиарда рублей, а в текущем прогноз вдвое ниже ожидавшегося — 2,8 миллиарда. При этом в Росстате утверждают, что даже при действующих нормативах бизнес должен платить не менее 20 миллиардов.

В итоге правительство хочет запретить самостоятельную утилизацию, передав весь процесс отдельным операторам. Представители бизнеса выступают против такого решения. Они подозревают, что процесс выстроят неэффективно (на данный момент в концепции нет никаких расчетов, кроме сбора денег), а позднее проблему начнут решать дополнительными сборами с производителей.

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