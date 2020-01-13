Названы российские регионы с критической ситуацией со свалками

В семи регионах России ситуация с мусорными полигонами может остаться критической. Меры по борьбе с мусором, которые принимаются в рамках нацпроекта «Экология», недостаточны, говорится в отчете Счетной палаты о результатах реализации нацпроекта.

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Регионами со сложной ситуацией с мусором ведомство считает Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Мордовию, Ленинградскую и Московскую области. В этих субъектах остаточная емкость полигонов будет исчерпана в ближайшее время.

Как напомнили в Счетной палате, власти России в рамках нацпроекта «Экология» поставили цель добиться того, чтобы к концу 2024 года 60 процентов всех твердых бытовых отходов проходили обработку, а 36 процентов отправлялись на утилизацию.

Однако нацпроект не включает необходимые для этого мероприятия. В частности, он не стимулирует раздельный сбор мусора, что препятствует функционированию перерабатывающих заводов. Кроме того, мероприятия не формируют комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не создают условий для налаживания вторичной переработки отходов и не популяризируют среди россиян использование многоразовых товаров и тары вместо одноразовых.

Из-за этого в семи проблемных регионах мусор продолжит накапливаться, даже если властям к 2024 году удастся увеличить долю поступающих на переработку отходов до 36 процентов. Кроме того, в десяти регионах из-за нехватки места для захоронения ТКО законодательно разрешено до 2023 года размещать мусор на нелицензированных свалках.

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